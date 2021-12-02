Лавров: безопасность Евро-Атлантического региона продолжает разрушаться

Военная безопасность Евро-Атлантического региона продолжает разрушаться, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании СМИД ОБСЕ.

RT вёл прямую трансляцию.

«Что касается военной безопасности в Евро-Атлантическом регионе — она продолжает разрушаться. Остался только один договор между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН) разорвали американские партнёры.

Лавров отметил, что это вызывает озабоченность у всех, но мало кто решается указать на истинные причины сложившейся ситуации.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США и России предстоит «непростой разговор» по ракетам средней и меньшей дальности, но диалог важен для недопущения гонки вооружений в этой сфере.

Антонов также отметил важность переговоров между странами по гиперзвуковым и другим высокоточным неядерным средствам «с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи».