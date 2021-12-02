Лавров: безопасность Евро-Атлантического региона продолжает разрушаться

Короткая ссылка
Военная безопасность Евро-Атлантического региона продолжает разрушаться, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании СМИД ОБСЕ.
Лавров: безопасность Евро-Атлантического региона продолжает разрушаться
  • РИА Новости

RT вёл прямую трансляцию.

«Что касается военной безопасности в Евро-Атлантическом регионе — она продолжает разрушаться. Остался только один договор между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН) разорвали американские партнёры. 

Лавров отметил, что это вызывает озабоченность у всех, но мало кто решается указать на истинные причины сложившейся ситуации.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США и России предстоит «непростой разговор» по ракетам средней и меньшей дальности, но диалог важен для недопущения гонки вооружений в этой сфере.

Антонов также отметил важность переговоров между странами по гиперзвуковым и другим высокоточным неядерным средствам «с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить