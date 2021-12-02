В Египте разрешили российским туристам сократить время приезда в аэропорты

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Авиационные власти Египта разрешили прибывать российским туристам в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха за три часа до вылета рейса.
В Египте разрешили российским туристам сократить время приезда в аэропорты
  • © Bayne Stanley
  • globallookpress.com

«Туристов теперь можно привозить за три-четыре часа до вылета вместо пяти. В частности, за три часа до вылета самолёта типа Boeing 737 и за четыре часа до вылета Boeing 747», — приводит РИА Новости письмо от авиавластей Египта.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что выявление штамма коронавируса «омикрон» не усложнит ситуацию с туристическими потоками.

Она напомнила, что пока никаких ограничений по таким популярным направлениям, как Египет и Турция, в России не вводилось.

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