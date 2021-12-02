Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Закавказье

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Стокгольме обсудили ситуацию в ряде регионов, включая Закавказье.

«Главы внешнеполитических ведомств «сверили часы» по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье», — говорится в сообщении МИД России.

Такж обсуждалась возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию.

Состоялся обмен мнениями по Сирии, Ливии, Украине.

Ранее Лавров на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.