В Британии заявили о заинтересованности в диалоге с Россией по борьбе с киберпреступностью

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о заинтересованности Соединённого Королевства в диалоге с Россией по борьбе с киберпреступностью.

«Британская сторона выразила заинтересованность в диалоге по проблематике международной информационной безопасности, в контексте противодействия киберпреступности», — говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, Трасс в ходе переговоров выразила надежду на продолжение диалога между странами для защиты мира и стабильности.

Дипломаты встретились на заседании ОБСЕ в Стокгольме. В рамках переговоров они обсудили ситуацию на Украине, в Белоруссии, Иране и Афганистане.