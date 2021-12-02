В Британии заявили о заинтересованности в диалоге с Россией по борьбе с киберпреступностью
- Reuters
«Британская сторона выразила заинтересованность в диалоге по проблематике международной информационной безопасности, в контексте противодействия киберпреступности», — говорится в сообщении МИД России.
Кроме того, Трасс в ходе переговоров выразила надежду на продолжение диалога между странами для защиты мира и стабильности.
Дипломаты встретились на заседании ОБСЕ в Стокгольме. В рамках переговоров они обсудили ситуацию на Украине, в Белоруссии, Иране и Афганистане.