Меркель не исключила введения обязательной вакцинации в ФРГ в феврале 2022 года

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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что бундестаг обсудит возможность введения в Германии обязательной вакцинации с февраля 2022 года.
Меркель не исключила введения обязательной вакцинации в ФРГ в феврале 2022 года
  • Reuters

«Обсуждение и решение по вопросу всеобщей обязательной вакцинации будут происходить в бундестаге. Власти ФРГ и федеральных земель попросят совет по вопросам этики разработать рекомендации до конца года», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она отметила, что решение об обязательной вакцинации может вступить в силу с февраля 2022 года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге заявила о необходимости обсуждения вопроса о введении обязательной вакцинации в Евросоюзе.

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