В ЕС предупредили о серьёзных последствиях любой агрессии против Украины

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Любая агрессия против Украины «будет иметь самые серьёзные последствия», заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
В ЕС предупредили о серьёзных последствиях любой агрессии против Украины
  • Reuters

«У Европейского союза чёткая позиция: мы поддерживаем стабильность, безопасность, территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы твёрдо поддерживаем Украину перед лицом любой агрессии, которая будет иметь самые серьёзные последствия», — цитирует РИА Новости Стано.

Он добавил, что главы МИД ЕС на встрече 13 декабря планируют обсудить события вокруг Украины и выработать единую позицию по данному вопросу.

Ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде назвала конфликт на Украине серьёзным вызовом для Европы.

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