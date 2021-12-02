Глава МИД ФРГ обеспокоен нарушениями режима прекращения огня в Донбассе

Увеличение количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины вызывает озабоченность, заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления на совете министров ОБСЕ.

«В настоящее время количество ежедневных нарушений режима прекращения огня на Украине выросло, что вызывает озабоченность», — приводит его слова РИА Новости.

Маас добавил, что конфликт на юго-востоке страны угрожает миру во всём регионе.

Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Микко Киннунен ранее сообщил об увеличении количества обстрелов на треть.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что накачка Украины оружием подогревает настрой Киева к саботажу минских соглашений и силового решения конфликта в Донбассе.