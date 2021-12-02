Глава МИД ФРГ обеспокоен нарушениями режима прекращения огня в Донбассе
- Reuters
«В настоящее время количество ежедневных нарушений режима прекращения огня на Украине выросло, что вызывает озабоченность», — приводит его слова РИА Новости.
Маас добавил, что конфликт на юго-востоке страны угрожает миру во всём регионе.
Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Микко Киннунен ранее сообщил об увеличении количества обстрелов на треть.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что накачка Украины оружием подогревает настрой Киева к саботажу минских соглашений и силового решения конфликта в Донбассе.