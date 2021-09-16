ОБСЕ: ситуация в Донбассе нестабильная, выросло количество обстрелов и жертв

Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Микко Киннунен сообщил, что ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины остаётся нестабильной, количество обстрелов за две недели выросло на треть.

«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остаётся нестабильной: в течение первых двух недель сентября Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщала в среднем о 273 нарушениях режима прекращения огня в день, что примерно на 30% больше, чем в августе», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что есть погибшие среди мирного населения.

«Я особенно сожалею о росте числа жертв среди гражданского населения: это 11 человек в августе, что является самым большим количеством жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года», — сказал он.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Киев отказался возвращаться к очным переговорам в Минске.