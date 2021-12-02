Лавров: в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния

В Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, а архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, пока НАТО отказывается от конструктивного рассмотрения предложений по деэскалации напряжённости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Такое заявление он сделал во время выступления на первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ.

«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряжённости и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что «вот-вот на территории Европы» могут появиться американские ракеты средней дальности.

«Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО», — добавил глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги Североатлантического альянса.