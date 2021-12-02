Лавров: в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния
- РИА Новости
Такое заявление он сделал во время выступления на первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ.
«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряжённости и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам», — сказал министр.
Лавров подчеркнул, что «вот-вот на территории Европы» могут появиться американские ракеты средней дальности.
«Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО», — добавил глава МИД России.
Ранее Лавров заявил, что российская сторона продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги Североатлантического альянса.