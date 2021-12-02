Лавров: в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния

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В Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, а архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, пока НАТО отказывается от конструктивного рассмотрения предложений по деэскалации напряжённости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния
  • РИА Новости

Такое заявление он сделал во время выступления на первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ.

«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряжённости и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что «вот-вот на территории Европы» могут появиться американские ракеты средней дальности.

«Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО», — добавил глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги Североатлантического альянса.

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