Глава Минобороны Эстонии призвал Запад предпринять шаги по противодействию России
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Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, действия западных стран «не могут ограничиваться телефонными звонками, должны включать конкретные действия» по противостоянию России.
МИД России призвал ранее страны Запада не чертить дополнительные разделительные линии, так как это осложняет решение актуальных проблем современности.
В ведомстве отметили, что Москва выступает за «межкультурный, межрелигиозный и межцивилизационный диалог как важный инструмент формирования объединительной повестки дня».