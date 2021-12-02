Глава Минобороны Эстонии призвал Запад предпринять шаги по противодействию России

Короткая ссылка
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет призвал страны Запада предпринять конкретные действия для противостояния якобы агрессивному поведению России.
Глава Минобороны Эстонии призвал Запад предпринять шаги по противодействию России
  • © AP Photo/Roman Koksarov

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, действия западных стран «не могут ограничиваться телефонными звонками, должны включать конкретные действия» по противостоянию России.

МИД России призвал ранее страны Запада не чертить дополнительные разделительные линии, так как это осложняет решение актуальных проблем современности.

В ведомстве отметили, что Москва выступает за «межкультурный, межрелигиозный и межцивилизационный диалог как важный инструмент формирования объединительной повестки дня».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить