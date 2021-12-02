Первый случай омикрон-штамма COVID-19 зафиксировали во Франции

Короткая ссылка
Во французском регионе Иль-де-Франс был подтверждён первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на региональное агентство здравоохранения.
Первый случай омикрон-штамма COVID-19 зафиксировали во Франции
  • Reuters

Отмечается, что омикрон-штамм был подтверждён у мужчины, прибывшего из Нигерии.

50-летнего мужчину и его близких перевели в изолятор.

Ранее сообщалось, что Великобритания закупит ещё 114 млн доз вакцин Pfizer и Moderna из-за штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить