Первый случай омикрон-штамма COVID-19 зафиксировали во Франции

Во французском регионе Иль-де-Франс был подтверждён первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на региональное агентство здравоохранения.

Reuters

Отмечается, что омикрон-штамм был подтверждён у мужчины, прибывшего из Нигерии. 50-летнего мужчину и его близких перевели в изолятор. Ранее сообщалось, что Великобритания закупит ещё 114 млн доз вакцин Pfizer и Moderna из-за штамма «омикрон».