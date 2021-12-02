Первый случай омикрон-штамма COVID-19 зафиксировали во Франции
Во французском регионе Иль-де-Франс был подтверждён первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на региональное агентство здравоохранения.
- Reuters
Отмечается, что омикрон-штамм был подтверждён у мужчины, прибывшего из Нигерии.
50-летнего мужчину и его близких перевели в изолятор.
Ранее сообщалось, что Великобритания закупит ещё 114 млн доз вакцин Pfizer и Moderna из-за штамма «омикрон».
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