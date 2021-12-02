Saxo Bank спрогнозировал инфляцию выше 15% в США

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Инфляция в США превысит 15% в 2023 году, а промежуточные выборы в конгресс могут привести к конституционному кризису в стране. Об этом говорится в прогнозе Saxo Bank «Шокирующие предсказания».
Saxo Bank спрогнозировал инфляцию выше 15% в США
  • © Adek BERRY / AFP

«К началу 2023 года инфляция в США достигает годового темпа выше 15% впервые со времён Второй мировой войны», — цитирует документ ТАСС.

Также прогнозируется двухкратный рост заработной платы в США. Причинами этого являются постоянное инфляционное давление со стороны производства, энергетический кризис в США и нехватка рабочей силы.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» создаёт риски по инфляции и занятости в США.

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