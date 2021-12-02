Saxo Bank спрогнозировал инфляцию выше 15% в США
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«К началу 2023 года инфляция в США достигает годового темпа выше 15% впервые со времён Второй мировой войны», — цитирует документ ТАСС.
Также прогнозируется двухкратный рост заработной платы в США. Причинами этого являются постоянное инфляционное давление со стороны производства, энергетический кризис в США и нехватка рабочей силы.
Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» создаёт риски по инфляции и занятости в США.