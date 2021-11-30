ФРС предупреждает о рисках инфляции в США из-за штамма «омикрон»

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» создаёт риски по инфляции и занятости в США.

«Недавний рост случаев COVID-19 и появление варианта «омикрон» дают негативный риск занятости и экономической деятельности, а также растущую неопределённость по инфляции», — цитирует РИА Новости письменные показания Пауэлла сенату.

По его словам, рост обеспокоенности из-за нового вируса может понизить желание людей работать из офиса, что приведёт к замедлению прогресса на рынке труда.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительства стран усилить меры контроля из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».