В Совфеде осудили слова экс-посла Канады в Афганистане о России и Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление экс-посла Канады в Афганистане Криса Александера о том, что Россию ждёт международная изоляция и крушение экономики в случае проявления военной агрессии в отношении Украины.

«Не думаю, что надо сильно обращать внимание на его слова, потому что разными должностными лицами уже достаточно много сказано о ситуации на Украине и о «действиях» России — эти постоянные заявления об «угрозе». На самом деле есть постоянная угроза со стороны стран НАТО по отношении к России. А что касается угрозы якобы с нашей стороны по отношению к Украине и НАТО — её нет, это всё придуманная тема, которую они постоянно муссируют», — подчеркнул Цеков.

По словам сенатора, экс-посол и другие представители западных стран должны думать о «снижении градуса напряжённости в отношениях между странами НАТО и Россией».

«Заявления о том, что Украину надо принимать в НАТО, ещё более накаляют ситуацию», — добавил парламентарий.

Он также добавил, что Россия является дружелюбной, а не воинствующей страной.

Ранее Александер в своей статье для газеты Globe and Mail написал, что Россию ждёт международная изоляция и крушение экономики в случае проявления военной агрессии в отношении Украины.

По его мнению, канадская сторона должна помочь Украине войти в НАТО, так как это поспособствует усилению боеспособности страны и снизит энергетическую зависимость Евросоюза от России.

Кроме того, экс-посол выступил за введение превентивных санкций в отношении Москвы.