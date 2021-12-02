Le Figaro: в Бельгии исключат упоминание пола из удостоверений личности
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Об этом сообщает Le Figaro.
Законопроект предполагает исключение упоминания «бинарных категорий, таких как мужчины и женщины», которые в Бельгии признаны не соответствующими Конституции.
В 2019 году Конституционный суд страны признал «дискриминационным» выбор между указанием мужского и женского пола в документах, поскольку он не учитывал «потребностей небинарных людей».
В дальнейшем правительство Бельгии рассмотрит возможность регистрации гендера «инклюзивным» способом.
Подробнее — в пересказе материала Ино ТВ.