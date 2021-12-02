Le Figaro: в Бельгии исключат упоминание пола из удостоверений личности

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Власти Бельгии объявили о намерении исключить упоминание пола из удостоверений личности граждан страны. Соответствующий законопроект подготовили министры юстиции и внутренних дел страны.
Le Figaro: в Бельгии исключат упоминание пола из удостоверений личности
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Об этом сообщает Le Figaro.

Законопроект предполагает исключение упоминания «бинарных категорий, таких как мужчины и женщины», которые в Бельгии признаны не соответствующими Конституции.

В 2019 году Конституционный суд страны признал «дискриминационным» выбор между указанием мужского и женского пола в документах, поскольку он не учитывал «потребностей небинарных людей».

В дальнейшем правительство Бельгии рассмотрит возможность регистрации гендера «инклюзивным» способом.

Подробнее — в пересказе материала Ино ТВ.

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