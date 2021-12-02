Пентагон: программы вооружений КНДР всё сильнее дестабилизируют региональную безопасность

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Соединённые Штаты призывают Северную Корею начать диалог по поводу программ КНДР в сфере ракет и вооружений, которые всё больше «дестабилизируют региональную безопасность», заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в Сеуле.

«КНДР продолжает укреплять программы по ракетам и вооружениям, что всё сильнее дестабилизирует региональную безопасность», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Ллойда, должна произойти полная денуклеаризация Корейского полуострова.

«И мы считаем, что лучшим способом достижения этой цели является выверенный и практичный подход к дипломатическим контактам с КНДР», — цитирует американского министра обороны ТАСС.

В октябре спецпредставитель США по КНДР Сон Ким заявил о приверженности Вашингтона к диалогу с КНДР без предварительных условий.

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