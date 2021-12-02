Пентагон: программы вооружений КНДР всё сильнее дестабилизируют региональную безопасность
«КНДР продолжает укреплять программы по ракетам и вооружениям, что всё сильнее дестабилизирует региональную безопасность», — приводит его слова РИА Новости.
По мнению Ллойда, должна произойти полная денуклеаризация Корейского полуострова.
«И мы считаем, что лучшим способом достижения этой цели является выверенный и практичный подход к дипломатическим контактам с КНДР», — цитирует американского министра обороны ТАСС.
В октябре спецпредставитель США по КНДР Сон Ким заявил о приверженности Вашингтона к диалогу с КНДР без предварительных условий.