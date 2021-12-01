В Белом доме заявили о возможности новых санкций против России из-за Украины
- Reuters
«Мы с самого начала (работы) нынешней администрации продемонстрировали, что готовы использовать ряд экономических и других инструментов, реагируя на вредные действия России. Госсекретарь сегодня дал ясно понять, что мы не будем колебаться, используя эти инструменты», — цитирует РИА Новости ответ Псаки на вопрос по возможным действиям Вашингтона против России по Украине.
Она отметила, что Соединённые Штаты будут координировать свои действия в данном вопросе со своими союзниками.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов будет ввести против Москвы масштабные экономические санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину.