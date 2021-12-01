Кабулов рассказал о военно-политической ситуации в Афганистане

Спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о военно-политической ситуации в Афганистане.

«Военно-политическая ситуация, если говорить шире, в Афганистане относительно стабильная, если не учитывать то, что силовые отряды временного правительства Афганистана ведут активную боевую деятельность против ИГИЛ*», — заявил Кабулов.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник премьер-министра Пакистана по нацбезопасности Моид Юсуф обсудили ситуацию в Афганистане.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.