Вершинин провёл встречу с послом Ливана в Москве

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял посла Ливана в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе.
Вершинин провёл встречу с послом Ливана в Москве
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что «состоялся развёрнутый обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, подтверждён обоюдный настрой на укрепление российско-ливанского взаимодействия на международных площадках».

«Подчёркнута важность выполнения миротворцами Временных сил ООН в Ливане своих функций на фоне продолжающегося кризиса в стране в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН. Были также рассмотрены вопросы практического взаимодействия Ливана с соседними арабскими странами. В контексте урегулирования в Сирии отмечена важность активизации усилий по добровольному возвращению сирийских беженцев на родину», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва по просьбе ливанского правительства передала снимки со спутника, связанные со взрывом в порту Бейрута.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить