Вершинин провёл встречу с послом Ливана в Москве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял посла Ливана в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что «состоялся развёрнутый обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, подтверждён обоюдный настрой на укрепление российско-ливанского взаимодействия на международных площадках».

«Подчёркнута важность выполнения миротворцами Временных сил ООН в Ливане своих функций на фоне продолжающегося кризиса в стране в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН. Были также рассмотрены вопросы практического взаимодействия Ливана с соседними арабскими странами. В контексте урегулирования в Сирии отмечена важность активизации усилий по добровольному возвращению сирийских беженцев на родину», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва по просьбе ливанского правительства передала снимки со спутника, связанные со взрывом в порту Бейрута.