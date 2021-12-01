Вершинин провёл встречу с послом Ливана в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Отмечается, что «состоялся развёрнутый обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, подтверждён обоюдный настрой на укрепление российско-ливанского взаимодействия на международных площадках».
«Подчёркнута важность выполнения миротворцами Временных сил ООН в Ливане своих функций на фоне продолжающегося кризиса в стране в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН. Были также рассмотрены вопросы практического взаимодействия Ливана с соседними арабскими странами. В контексте урегулирования в Сирии отмечена важность активизации усилий по добровольному возвращению сирийских беженцев на родину», — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва по просьбе ливанского правительства передала снимки со спутника, связанные со взрывом в порту Бейрута.