Кабулов: решение оставить посольство России в Афганистане было правильным

Короткая ссылка
Решение оставить российское посольство в Афганистане было правильным, дипломаты работают в штатном режиме практически в полном составе, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире «Россия 24».
Кабулов: решение оставить посольство России в Афганистане было правильным
  • © Посольство РФ в Республике Афганистан

«События последних почти четырёх месяцев показали, что решение было абсолютно правильным, наше посольство работает в штатном режиме практически в полном составе. Преимущество заключается в том, что у нашего посольства есть возможность напрямую общаться с новыми руководителями Афганистана, доводить до них наши, как мы говорим, озабоченности, получать ответы», — цитирует Кабулова ТАСС.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что речи о сотрудничестве с радикальным движением «Талибан»* в политическом поле пока нет.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить