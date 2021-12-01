Кабулов: решение оставить посольство России в Афганистане было правильным

Решение оставить российское посольство в Афганистане было правильным, дипломаты работают в штатном режиме практически в полном составе, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире «Россия 24».

«События последних почти четырёх месяцев показали, что решение было абсолютно правильным, наше посольство работает в штатном режиме практически в полном составе. Преимущество заключается в том, что у нашего посольства есть возможность напрямую общаться с новыми руководителями Афганистана, доводить до них наши, как мы говорим, озабоченности, получать ответы», — цитирует Кабулова ТАСС.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что речи о сотрудничестве с радикальным движением «Талибан»* в политическом поле пока нет.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.