Кабулов: решение оставить посольство России в Афганистане было правильным
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«События последних почти четырёх месяцев показали, что решение было абсолютно правильным, наше посольство работает в штатном режиме практически в полном составе. Преимущество заключается в том, что у нашего посольства есть возможность напрямую общаться с новыми руководителями Афганистана, доводить до них наши, как мы говорим, озабоченности, получать ответы», — цитирует Кабулова ТАСС.
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что речи о сотрудничестве с радикальным движением «Талибан»* в политическом поле пока нет.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.