Медведев прокомментировал отношения России и Вьетнама

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев встретился с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Медведев прокомментировал отношения России и Вьетнама
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Мы с вами развивали сотрудничество, работая в правительстве, теперь вы работаете президентом, но продолжаете способствовать развитию российско-вьетнамского сотрудничества, стратегического партнёрства», — цитирует ТАСС Медведева.

Он отметил, что с момента его последней встречи с Нгуен Суан Фуком «многое изменилось, мир изменился с тех пор». 

«Не могу не отметить, что прошлый год был знаменательным для российско-вьетнамского сотрудничества, 70 лет с момента дипломатических отношений между Советским Союзом и Вьетнамом. И в этом году — 20 лет с момента подписания декларации о стратегическом партнёрстве между нашими странами», — сказал зампред Совбеза.

Нгуен Суан Фук, в свою очередь, заявил, что «отношения между странами насчитывают много десятилетий, они динамично развиваются за последние 20 лет и особенно — за последние десять лет, после того как (они. — RT) были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства».

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука между странами достигнуто соглашение о создании условий для взаимных поставок вакцин и прочих медицинских препаратов.

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