В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам тюрьмы за киберпреступления

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Окружной суд восточного округа американского штата Мичиган в США приговорил гражданина России Александра Гричишкина к пяти годам тюрьмы за киберпреступления.
В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам тюрьмы за киберпреступления
  • Reuters

«Ему назначено наказание в виде 60 месяцев тюрьмы», — цитирует РИА Новости представителя суда.

Отмечается, что Федеральное бюро тюрем проведёт подсчёт, какой срок Гричишкин уже отбыл.

Александр Гричишкин был арестован в феврале 2020 года.

По мнению следствия, он является одним из лидеров хакерской группы.

Ранее стало известно, что депортация осуждённого в США россиянина Олега Никитина может произойти в начале декабря, а не в ноябре, как это обозначалось ранее.

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