В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам тюрьмы за киберпреступления
- Reuters
«Ему назначено наказание в виде 60 месяцев тюрьмы», — цитирует РИА Новости представителя суда.
Отмечается, что Федеральное бюро тюрем проведёт подсчёт, какой срок Гричишкин уже отбыл.
Александр Гричишкин был арестован в феврале 2020 года.
По мнению следствия, он является одним из лидеров хакерской группы.
Ранее стало известно, что депортация осуждённого в США россиянина Олега Никитина может произойти в начале декабря, а не в ноябре, как это обозначалось ранее.