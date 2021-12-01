Рябков выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США в космосе

Москва надеется, что сотрудничество России и США в космосе будет продолжено. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Прогнозы делать сложно, но я хотел бы выразить надежду, что наше практическое сотрудничество продолжится на взаимовыгодной основе... Мы все же хотели бы верить, что американские коллеги увидят, наконец, противоречия в своей собственной позиции, когда они обвиняют Россию в двуличии и непоследовательности — мол, Россия провела некое испытание, а между тем выступает в пользу закрепления Договора о предотвращении гонки вооружений в космосе», — цитирует РИА Новости Рябкова.

При этом он заявил, что «двуличие как раз в американской позиции, потому что американцы делают ровно то же самое: они давно провели подобные испытания и плюс к тому проводят довольно-таки тревожные мероприятия испытательного характера по возможному появлению в космосе ударных средств, но при этом ничего не предлагают для того, чтобы это дело ограничить».

По его словам, «они не хотят вести никакие переговоры, они хотят сохранить своё доминирование в космосе в военной сфере».

«Их раздражает, если у кого-то появляются системы, которые подобное безраздельное американское господство и технологическое могущество ставят под вопрос. И сочетание мании величия с комплексом неполноценности в сфере невозможности о чём-то договариваться приводит к таким эксцессам в американской риторике», — добавил замминистра.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия считает, что необходимо как можно быстрее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе.