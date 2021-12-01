Путин: отношения с Италией выстраиваются на прочных традициях сотрудничества

Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот высказался об отношениях с Италией.

Он заявил, что «отношения с Итальянской Республикой выстраиваются на прочных традициях сотрудничества, тесных исторических и культурных связях, искренней взаимной симпатии народов двух стран».

Президент отметил, что «в этом году Италия успешно председательствовала в «группе двадцати», провела весьма результативный саммит «двадцатки», посвящённый борьбе с пандемией, восстановлению мировой экономики и сохранению климата».

Путин сообщил, что Россия поддерживает регулярные телефонные контакты с премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы международной, региональной и двусторонней повестки дня.

Также он рассказал, что «в текущем году продолжается реализация крупной совместной инициативы в культурной сфере — перекрёстного Года музеев».

Ранее сообщалось, что Путин провёл переговоры с премьером Италии Марио Драги.