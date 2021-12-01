В Берлине не знают о планах Лондона разместить в Германии британскую бронетехнику

В Германии не знают о планах Британии разместить в ФРГ «сотни единиц военной техники», чтобы создать там одну из трёх новых военных баз, как об этом писала газета Times. Об этом сообщил на брифинге представитель германского Минобороны.

«У меня нет информации на этот счёт», — цитирует его ТАСС.

Представитель МИД Германии также заявил, что ничего об этом не знает.

«Я тоже не знаю об этом. Если со стороны МИД будет что предоставить, мы это сделаем», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

На прошлой неделе газета Times сообщила, что Британия планирует перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы создать там одну из трёх новых военных баз и иметь возможность «быть готовой на случай войны с Россией».

Издание подчёркивало, что всю эту технику можно будет задействовать для операций на территории всей Европы, в том числе в Эстонии и Польше.