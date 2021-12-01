В Берлине не знают о планах Лондона разместить в Германии британскую бронетехнику
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«У меня нет информации на этот счёт», — цитирует его ТАСС.
Представитель МИД Германии также заявил, что ничего об этом не знает.
«Я тоже не знаю об этом. Если со стороны МИД будет что предоставить, мы это сделаем», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
На прошлой неделе газета Times сообщила, что Британия планирует перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы создать там одну из трёх новых военных баз и иметь возможность «быть готовой на случай войны с Россией».
Издание подчёркивало, что всю эту технику можно будет задействовать для операций на территории всей Европы, в том числе в Эстонии и Польше.