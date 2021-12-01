В Берлине не знают о планах Лондона разместить в Германии британскую бронетехнику

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В Германии не знают о планах Британии разместить в ФРГ «сотни единиц военной техники», чтобы создать там одну из трёх новых военных баз, как об этом писала газета Times. Об этом сообщил на брифинге представитель германского Минобороны.
В Берлине не знают о планах Лондона разместить в Германии британскую бронетехнику
  • © British Army
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«У меня нет информации на этот счёт», — цитирует его ТАСС.

Представитель МИД Германии также заявил, что ничего об этом не знает.

«Я тоже не знаю об этом. Если со стороны МИД будет что предоставить, мы это сделаем», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

На прошлой неделе газета Times сообщила, что Британия планирует перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы создать там одну из трёх новых военных баз и иметь возможность «быть готовой на случай войны с Россией».

Издание подчёркивало, что всю эту технику можно будет задействовать для операций на территории всей Европы, в том числе в Эстонии и Польше.

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