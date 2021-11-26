Times: Британия намерена перебросить войска в Германию «на случай войны с Россией»
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Как рассказал командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, военные объекты помогут британским ВС «быстрее перемещаться» и «быть готовыми к развёртыванию в случае необходимости».
«Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь на сухопутной части континента», — сказал военачальник.
Издание подчёркивает, что это также облегчит транспортировку контингента через Ла-Манш.
В бригады войдут модернизированные танки Challenger 3 и бронетранспортёры Boxer, а также гусеничные боевые машины Ajax и артиллерийские орудия с беспилотниками.
Всю эту технику можно будет задействовать для операций на территории всей Европы, в том числе в Эстонии и Польше, говорится в материале.
Две другие базы предполагается создать в Кении и Омане.
Вместе с тем в британских войсках ожидаются сокращения, в рамках которых численность армии уменьшится с 82 тыс. до 73 тыс. военнослужащих, отметил министр обороны Бен Уоллес.
Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.