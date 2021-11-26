Times: Британия намерена перебросить войска в Германию «на случай войны с Россией»

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Великобритания планирует перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы создать там одну из трёх новых военных баз и иметь возможность «быть готовыми на случай войны с Россией», пишет газета Times.
Times: Британия намерена перебросить войска в Германию «на случай войны с Россией»
  • Reuters

Как рассказал командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, военные объекты помогут британским ВС «быстрее перемещаться» и «быть готовыми к развёртыванию в случае необходимости».

«Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь на сухопутной части континента», — сказал военачальник.

Издание подчёркивает, что это также облегчит транспортировку контингента через Ла-Манш.

В бригады войдут модернизированные танки Challenger 3 и бронетранспортёры Boxer, а также гусеничные боевые машины Ajax и артиллерийские орудия с беспилотниками.

Всю эту технику можно будет задействовать для операций на территории всей Европы, в том числе в Эстонии и Польше, говорится в материале.

Две другие базы предполагается создать в Кении и Омане.

Вместе с тем в британских войсках ожидаются сокращения, в рамках которых численность армии уменьшится с 82 тыс. до 73 тыс. военнослужащих, отметил министр обороны Бен Уоллес.

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

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