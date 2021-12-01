Путин: Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе

Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот оценил отношения России и Австрии.

Он отметил, что Россия и Австрия «выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учёта интересов друг друга».

«Мы давние надёжные партнёры в торговой, инвестиционной и энергетической сферах», — заявил президент.

По его словам, «несмотря на пандемию, растёт взаимный товарооборот, по итогам первого полугодия нынешнего года он увеличился на 26,5%».

«Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии, а также авторитет Вены как общепризнанной переговорной площадки для многосторонней дипломатии», — добавил Путин.

В октябре сообщалось, что Путин направил поздравительную телеграмму Александеру Шалленбергу в связи со вступлением его в должность канцлера Австрии.