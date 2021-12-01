Путин: Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот оценил отношения России и Австрии.
Путин: Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе
  • AP

Он отметил, что Россия и Австрия «выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учёта интересов друг друга».

«Мы давние надёжные партнёры в торговой, инвестиционной и энергетической сферах», — заявил президент.

По его словам, «несмотря на пандемию, растёт взаимный товарооборот, по итогам первого полугодия нынешнего года он увеличился на 26,5%».

«Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии, а также авторитет Вены как общепризнанной переговорной площадки для многосторонней дипломатии», — добавил Путин.

В октябре сообщалось, что Путин направил поздравительную телеграмму Александеру Шалленбергу в связи со вступлением его в должность канцлера Австрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить