Путин поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александеру Шалленбергу в связи со вступлением в должность канцлера Австрии.
Путин поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии
  • AP

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на европейском континенте», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы российского президента.

Путин подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры по делу о коррупции.

Он предложил в качестве своего преемника Шалленберга.

Нового канцлера Австрии Александера Шалленберга и нового главу МИД страны Михаэля Линхарта привёл к присяге президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить