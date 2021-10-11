Путин поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александеру Шалленбергу в связи со вступлением в должность канцлера Австрии.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на европейском континенте», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы российского президента.

Путин подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры по делу о коррупции.

Он предложил в качестве своего преемника Шалленберга.

Нового канцлера Австрии Александера Шалленберга и нового главу МИД страны Михаэля Линхарта привёл к присяге президент Австрии Александр Ван дер Беллен.