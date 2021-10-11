Путин поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии
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«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на европейском континенте», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы российского президента.
Путин подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры по делу о коррупции.
Он предложил в качестве своего преемника Шалленберга.
Нового канцлера Австрии Александера Шалленберга и нового главу МИД страны Михаэля Линхарта привёл к присяге президент Австрии Александр Ван дер Беллен.