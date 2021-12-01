В Польше зарегистрирован рекорд заболеваемости четвёртой волны COVID-19

Наибольшее с апреля количество новых случаев коронавируса выявлено в Польше за прошедшие сутки.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на Минздрав Польши.

За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 29 064 человек. Общее количество подтверждённых случаев заболевания в Польше с начала пандемии составило 3 569 137.

Скончались за сутки 570 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев в стране выросло до 84 153.

Ранее глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил, что прибывающие из семи стран Африки туристы должны будут пройти двухнедельный карантин из-за ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».