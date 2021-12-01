Рябков: у США ещё есть время остановить высылку своих дипломатов из России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у США ещё есть время остановить высылку своих дипломатов из России.

«Разумеется, есть, конечно», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что власти США установили две контрольные даты, когда сотрудники дипмиссий России должны покинуть США — в конце января и конце июня.

«Мы будем отвечать зеркально, и соответствующее количество американского персонала выедет из нашей страны по тому же самому принципу… Но мы против этого, мы предлагаем отказаться от этого», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трёх лет.

По её словам, до 1 июля 2022 года, если США не откажутся от трёхлетнего правила и не пойдут на компромисс, дополнительно «уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян».