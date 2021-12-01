Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона кризис на границе

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином миграционный кризис на границе с Белоруссией.
Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона кризис на границе
  • AP

«Хороший разговор по телефону с министром обороны США. Мы поговорили о технической модернизации, развитии польских вооружённых сил и деталях новой стратегии Global Posture Review. Мы также подняли вопрос о кризисе на границе Польши и Белоруссии и ситуации с безопасностью в регионе, особенно на Украине», — написал Блащак в Twitter.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов прекратить транзит энергоносителей в Европу в случае закрытия Польшей границы с республикой.

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