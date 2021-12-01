Глава МИД Турции: санкции против России не помогут урегулированию ситуации на Украине

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что введение санкций против России не поможет урегулировать конфликт на востоке Украины.
Глава МИД Турции: санкции против России не помогут урегулированию ситуации на Украине
  • AP

«Мы считаем, что санкции не решат проблему, это не решило в прошлом. Мы видели, как санкции вводили против ряда стран, иногда мы сами становились объектами санкций, но это не решает проблемы», — приводит ТАСС его слова на встрече глав МИД НАТО в Риге.

Чавушоглу отметил, что Анкара выступает за «правильный баланс между сдерживанием и диалогом».

«Так что только путём введения санкций не удастся помочь Украине или другой стране», — заявил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад уже не первый год провоцирует Украину и ряд других государств на антироссийские действия.

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