Глава МИД Турции: санкции против России не помогут урегулированию ситуации на Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что введение санкций против России не поможет урегулировать конфликт на востоке Украины.

«Мы считаем, что санкции не решат проблему, это не решило в прошлом. Мы видели, как санкции вводили против ряда стран, иногда мы сами становились объектами санкций, но это не решает проблемы», — приводит ТАСС его слова на встрече глав МИД НАТО в Риге.

Чавушоглу отметил, что Анкара выступает за «правильный баланс между сдерживанием и диалогом».

«Так что только путём введения санкций не удастся помочь Украине или другой стране», — заявил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад уже не первый год провоцирует Украину и ряд других государств на антироссийские действия.