Синдзо Абэ предостерёг Китай от вторжения на Тайвань

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Бывший японский премьер-министр и глава крупнейшей фракции правящей в стране Либерально-демократической партии Синдзо Абэ предостерёг Китай от вторжения на Тайвань.
Синдзо Абэ предостерёг Китай от вторжения на Тайвань
  • AP

«Чрезвычайная ситуация вокруг Тайваня будет чрезвычайной ситуацией и для Японии. И будет чрезвычайной ситуацией для японско-американского альянса. Народу Китая, в особенности председателю Си Цзиньпину, не следует заблуждаться в своём понимании этого момента», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «военное вторжение на Тайвань неизбежно станет серьёзной угрозой для Японии».

«Военные авантюры — это путь к экономическому самоубийству. Если в отношении Тайваня будет совершена такая военная авантюра, это окажет огромное влияние на мировую экономику и глубоко ранит сам Китай», — добавил он.

Ранее сообщалось, что китайские власти сделали представление правительству США в связи с визитом делегации американских конгрессменов на Тайвань. 

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