Число летальных исходов из-за коронавируса в мире снизилось на 10%

Порядка 3,8 млн человек заболели коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 47 тыс. — умерли. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В целом заболеваемость осталась неизменной за неделю с 22 по 28 ноября, сообщается о почти 3,8 млн подтверждённых новых случаев», — говорится в эпидемическом бюллетене.

Отмечается, что число новых смертей за минувшие семь дней уменьшилось на 10% по сравнению с предшествующей неделей.

Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.