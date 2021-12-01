Число летальных исходов из-за коронавируса в мире снизилось на 10%
«В целом заболеваемость осталась неизменной за неделю с 22 по 28 ноября, сообщается о почти 3,8 млн подтверждённых новых случаев», — говорится в эпидемическом бюллетене.
Отмечается, что число новых смертей за минувшие семь дней уменьшилось на 10% по сравнению с предшествующей неделей.
Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.