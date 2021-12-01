Блинкен обсудил с главами МИД Британии, Франции и ФРГ иранскую ядерную сделку и Россию

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, Германии Хайко Маасом и Франции Жан-Ив Ле Дрианом переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также обстановку на границе России и Украины.

Об этом сообщает глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.

«Блинкен и министры иностранных дел обсудили угрозы для Европы, включая действия России в отношении Украины. Министр и министры иностранных дел также обсудили свои опасения по поводу ядерной программы Ирана и усилия по достижению взаимного возврата к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — сказано в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что надеется на продолжение дискуссий по решению глобальных проблем на второй встрече министров иностранных дел и развития стран Большой семёрки в Ливерпуле.

Ранее Блинкен обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом важность укрепления трансатлантического единства.

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