Блинкен обсудил с главами МИД Британии, Франции и ФРГ иранскую ядерную сделку и Россию
Об этом сообщает глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.
«Блинкен и министры иностранных дел обсудили угрозы для Европы, включая действия России в отношении Украины. Министр и министры иностранных дел также обсудили свои опасения по поводу ядерной программы Ирана и усилия по достижению взаимного возврата к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — сказано в заявлении.
Блинкен подчеркнул, что надеется на продолжение дискуссий по решению глобальных проблем на второй встрече министров иностранных дел и развития стран Большой семёрки в Ливерпуле.
Ранее Блинкен обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом важность укрепления трансатлантического единства.