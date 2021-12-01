Госсекретарь США обсудил со Столтенбергом укрепление трансатлантического единства

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом важность укрепления трансатлантического единства.

«Хорошая встреча со Столтенбергом на встрече министров иностранных дел НАТО в Риге», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что стороны обсудили важность укрепления трансатлантического единства и совместной работы с союзниками.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о возможности переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме на полях встречи глав МИД ОБСЕ.