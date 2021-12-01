Власти Польши пролонгировали запрет посещения территорий на границе с Белоруссией

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о продлении на три месяца запрета на посещение территорий на границе с Белоруссией.

«С завтрашнего дня вступят в силу три постановления, касающихся защиты восточной границы. Самый главный из них касается запрета на пребывание в районе, где ранее действовало чрезвычайное положение», — написал Каминьский в своём Twitter-аккаунте.

Таким образом, запрет будет действовать до марта 2022 года.

Глава польского МВД также добавил, что президент страны Анджей Дуда уже подписал данную поправку к закону об охране государственной границы.

Ранее кабмин Литвы объявил о введении режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах.

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