Делегация посольства Саудовской Аравии прибыла в Кабул

В афганскую столицу прибыла группа из 14 сотрудников посольства Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД временного правительства Афганистана Абдул Кахар Балхи.

«Дипломатическая группа из 14 человек посольства Саудовской Аравии в Афганистане прибыла в Кабул», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что сотрудники дипведомства начали оказывать консульские услуги афганцам.

«Мы ценим хорошие действия Саудовской Аравии и считаем это началом хороших отношений», — подчеркнул Балхи.

В конце сентября глава МИД России Сергей Лавров на полях 76-й Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.