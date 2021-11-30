Финляндия в 2025 станет председателем ОБСЕ

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Финляндия в 2025 году возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как отметили в финском МИД, предстоящее председательство — это демонстрация работы и приверженности государства содействию установления мира и стабильности в регионе.
Финляндия в 2025 станет председателем ОБСЕ
  • Reuters

«Во время своего председательства Финляндия хочет укрепить деятельность ОБСЕ как европейской организации безопасности и способствовать диалогу и сотрудничеству в духе саммита ОБСЕ в Хельсинки», — сообщили в МИД.

Последний раз Финляндия была во главе ОБСЕ в 2008 году.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Швеции Анн Линде обсудили деятельность ОБСЕ, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений, взаимодействие в региональных форматах, а также вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса.

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