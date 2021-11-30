Финляндия в 2025 станет председателем ОБСЕ
- Reuters
«Во время своего председательства Финляндия хочет укрепить деятельность ОБСЕ как европейской организации безопасности и способствовать диалогу и сотрудничеству в духе саммита ОБСЕ в Хельсинки», — сообщили в МИД.
Последний раз Финляндия была во главе ОБСЕ в 2008 году.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Швеции Анн Линде обсудили деятельность ОБСЕ, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений, взаимодействие в региональных форматах, а также вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса.