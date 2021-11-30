Политолог Бальбек объяснил слова главы Минфина США о давлении на Россию из-за Украины

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минфина США Джанет Йеллен, которая назвала уместным оказание финансового давления на российское правительство в свете сообщений о «наращивании военного присутствия на границе с Украиной».
Политолог Бальбек объяснил слова главы Минфина США о давлении на Россию из-за Украины
  • AP

По словам Бальбека, в США «появилось новое направление политического бизнеса».

«И у этой кормушки стоят очень влиятельные люди в Вашингтоне, ведь, скажем прямо, невозможно усилить давление на Россию без громадных финансовых затрат, и кто-то эти деньги должен освоить», — добавил эксперт.

Он выразил мнение, что эти бюджеты «сопоставимы с годовым ВВП некоторых стран, а значит, и прибыль у тех, кто это контролирует, просто космическая».

Ранее Йеллен заявила, что считает уместным оказание финансового давления на российское правительство в свете сообщений о «наращивании военного присутствия на границе с Украиной».

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