Политолог Бальбек объяснил слова главы Минфина США о давлении на Россию из-за Украины
- AP
По словам Бальбека, в США «появилось новое направление политического бизнеса».
«И у этой кормушки стоят очень влиятельные люди в Вашингтоне, ведь, скажем прямо, невозможно усилить давление на Россию без громадных финансовых затрат, и кто-то эти деньги должен освоить», — добавил эксперт.
Он выразил мнение, что эти бюджеты «сопоставимы с годовым ВВП некоторых стран, а значит, и прибыль у тех, кто это контролирует, просто космическая».
Ранее Йеллен заявила, что считает уместным оказание финансового давления на российское правительство в свете сообщений о «наращивании военного присутствия на границе с Украиной».