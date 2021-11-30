Главы МИД НАТО призвали Россию «прекратить эскалацию» на границе с Украиной

Главы МИД стран НАТО на совещании в Риге призвали Россию «прекратить эскалацию» на границах с Украиной. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы обсудили ситуацию у восточных границ Украины. Намерения России непредсказуемы», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Он добавил, что страны НАТО призывают Россию «проявить прозрачность и прекратить эскалацию».

Как ранее заявил российский президент Владимир Путин, если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Вместе с тем он назвал красной линией создание угроз для России, которые будут находиться на территории Украины.