Главы МИД НАТО призвали Россию «прекратить эскалацию» на границе с Украиной

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Главы МИД стран НАТО на совещании в Риге призвали Россию «прекратить эскалацию» на границах с Украиной. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Главы МИД НАТО призвали Россию «прекратить эскалацию» на границе с Украиной
  • AP

«Мы обсудили ситуацию у восточных границ Украины. Намерения России непредсказуемы», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Он добавил, что страны НАТО призывают Россию «проявить прозрачность и прекратить эскалацию».

Как ранее заявил российский президент Владимир Путин, если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Вместе с тем он назвал красной линией создание угроз для России, которые будут находиться на территории Украины.

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