В ОДКБ призвали ядерные державы не размещать оружие за границей

Страны ОДКБ призвали государства Договора о нераспространении ядерного оружия не размещать вооружения за рубежом.

«Государства — члены ОДКБ настоятельно призывают государства — участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развёртывание этого оружия на территории неядерных государств», — говорится в тексте заявления.

В документе также назвали недопустимыми провокации у границ стран — членов ОДКБ, которые могут спровоцировать опасные инциденты или военно-политическую напряжённость.

Президент России Владимир Путин ранее допустил угрозу гонки вооружений в Восточной Азии с прекращением действия ДРСМД.