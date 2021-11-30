В ОДКБ призвали ядерные державы не размещать оружие за границей
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«Государства — члены ОДКБ настоятельно призывают государства — участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развёртывание этого оружия на территории неядерных государств», — говорится в тексте заявления.
В документе также назвали недопустимыми провокации у границ стран — членов ОДКБ, которые могут спровоцировать опасные инциденты или военно-политическую напряжённость.
Президент России Владимир Путин ранее допустил угрозу гонки вооружений в Восточной Азии с прекращением действия ДРСМД.