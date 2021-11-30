Россия и Вьетнам выступили за справедливую демократическую систему международных отношений

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Президент России Владимир Путин и лидер Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук по итогам переговоров, которые прошли в Москве 30 ноября, выступили за формирование более справедливой демократической системы международных отношений.
Россия и Вьетнам выступили за справедливую демократическую систему международных отношений
  • kremlin.ru

«Россия и Вьетнам выступают за формирование более справедливой демократической системы международных отношений, основанной на верховенстве международного права и принципах Устава ООН, включая суверенное равенство государств, территориальную целостность, равноправие и самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств, неприменение силы или угрозы силой, урегулирование споров мирными средствами», — говорится в совместном заявлении.

В документе подчёркивается, что односторонние принудительные меры и экономические санкции в обход Совбеза ООН и в нарушение международного права неприемлемы.

Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Вьетнама заявил, что Россия дорожит достигнутым уровнем стратегического партнёрства с этой страной.

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