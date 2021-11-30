Путин рассказал о стратегическом партнёрстве с Вьетнамом

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Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что Россия дорожит достигнутым уровнем стратегического партнёрства с этой страной.
Путин рассказал о стратегическом партнёрстве с Вьетнамом
  • AP

«Дорожим уровнем стратегического партнёрства с Вьетнамом», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году товарооборот между странами увеличился более чем на 15%, а за девять месяцев текущего года — более чем на 16%.

Российский лидер добавил, что по итогам переговоров с вьетнамским коллегой будет принято совместное заявление, отражающее уровень сотрудничества между странами.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук во вторник, 30 ноября, проведут переговоры в Москве. 

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