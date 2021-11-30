Путин назвал естественным рост военной мощи Китая
- AP
RT вёл трансляцию.
«Китай — страна с населением почти 1,5 млрд человек. Наверное, он имеет право выстраивать свою оборонную политику таким образом, чтобы обеспечивать безопасность огромной страны», — заявил Путин.
Он назвал естественным рост военной мощи КНР в связи с увеличением экономических показателей страны.
Путин также рассказал о росте торгового оборота между Россией и Китаем.
По его словам, в 2020 году товарооборот составил $104 млрд.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин высказался о товарообороте между Россией и Китаем.
Он отметил, что за десять месяцев текущего года объём товарооборота увеличился на 31% и составил почти $110 млрд.