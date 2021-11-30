Путин назвал естественным рост военной мощи Китая

Рост военной мощи Китая связан с увеличением экономических показателей и является естественным. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!».

RT вёл трансляцию.

«Китай — страна с населением почти 1,5 млрд человек. Наверное, он имеет право выстраивать свою оборонную политику таким образом, чтобы обеспечивать безопасность огромной страны», — заявил Путин.

Он назвал естественным рост военной мощи КНР в связи с увеличением экономических показателей страны.

Путин также рассказал о росте торгового оборота между Россией и Китаем.

По его словам, в 2020 году товарооборот составил $104 млрд.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин высказался о товарообороте между Россией и Китаем.

Он отметил, что за десять месяцев текущего года объём товарооборота увеличился на 31% и составил почти $110 млрд.