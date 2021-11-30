Политологи прокомментировали слова Путина о последствиях размещения вооружения на Украине

Политолог Юрий Светов и старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировали в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина, в котором он предупредил о последствиях в случае размещения ударных комплексов на Украине.

Как напомнил Юрий Светов, российский президент уже не раз предупреждал о красных линиях, которые и НАТО в целом, и отдельные страны могут перейти в отношениях с Россией.

«Путин предупреждает, что на нас это не подействует, а если вы продолжите в этом духе, то мы ответим вам тем же самым», — пояснил эксперт.

При этом он выразил мнение, что угрозы о размещении подобного оружия будут звучать, но при этом до реальных действий, по словам специалиста, дело не дойдёт.

В свою очередь, Владимир Оленченко добавил, что предупреждение со стороны президента России сделано своевременно.

«Не первый раз он предупреждает, и хотелось бы думать и надеяться, что эти предупреждения в конце концов дойдут до тех людей, которые ответственны за размещение и использование вооружения на границах с Россией. На мой взгляд, среди западных политиков и военных преобладает большей частью виртуальное представление военных действий, чем реальное», — подчеркнул аналитик.



Он отметил, что подобное заявление как раз направлено на то, чтобы политики и военные мыслили «реальными образами», а не пребывали в заблуждении.

Ранее Путин предупредил о последствиях в случае размещения ударных комплексов на Украине.

Он отметил, что Россия в этом случае должна будет «что-то подобное создать» в отношении тех, кто ей так угрожает. При этом Путин заявил, что Россия способна это сделать уже сейчас.