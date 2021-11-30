Президент России рассказал об отношениях со странами Ближнего Востока

Российский лидер Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!» рассказал об отношениях России со странами Ближнего Востока.

«Прежде всего, что касается Ближнего Востока. Ближний Восток — регион мира, с которым нас традиционно связывают очень тесные и очень добрые отношения», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, «практически со всеми странами этого региона».

«А за последние десятилетия они ещё и улучшились, упрочились, стали более прагматичными и эффективными», — отметил президент.

Ранее в МИД России сообщили, что спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов «был принят вице-президентом Исламской Республики Иран Мохсеном Резаи и имел встречу с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом».