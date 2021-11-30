АРА: производитель конфет «Моцарт» подал заявление о банкротстве

Австрийская компания Salzburg Schokolade, которая производила конфеты «Моцарт», подала заявление о банкротстве.

По данным агентства APA, компания оказалась в неудобном положении из-за пандемии COVID-19: спрос на конфеты резко упал из-за снижения потока туристов, сокращения числа свадеб и прочих праздников, а магазины в Вене и Зальцбурге были закрыты на протяжении нескольких недель.

Глава Salzburg Schokolade Кристиан Шюгерль среди прочих причин назвал также затраты на сырьё, электричество, логистические издержки и заработную плату работникам.

В новом финансовом году компании удалось лишь частично покрыть снижение продаж по сравнению с прошлогодними показателями. Кроме того, предприятие не смогло выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественские премии — на грани увольнения оказались 140 человек.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса прекратили своё существование за время пандемии.