В Минздраве Австрии заявили, что привитые в два раза лучше защищены от «омикрона»

Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил, что привитые два или три раза люди лучше защищены от нового штамма коронавируса «омикрон», чем непривитые.

«Касательно нового варианта «омикрон»: наука ещё недостаточно хорошо знает его, мы знаем немного. Пока что понятно только, что люди, привитые два или три раза, в любом случае лучше защищены, чем непривитые. При необходимости производители адаптируют свои вакцины», — написал Мюкштайн в Twitter.

29 ноября в Австрии был подтверждён первый случай инфицирования человека новым штаммом коронавируса «омикрон».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр подстроит вакцину «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон», как это было сделано и в отношении других штаммов.