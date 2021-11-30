В Минздраве Австрии заявили, что привитые в два раза лучше защищены от «омикрона»

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Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил, что привитые два или три раза люди лучше защищены от нового штамма коронавируса «омикрон», чем непривитые.
В Минздраве Австрии заявили, что привитые в два раза лучше защищены от «омикрона»
  • AP

«Касательно нового варианта «омикрон»: наука ещё недостаточно хорошо знает его, мы знаем немного. Пока что понятно только, что люди, привитые два или три раза, в любом случае лучше защищены, чем непривитые. При необходимости производители адаптируют свои вакцины», — написал Мюкштайн в Twitter.

29 ноября в Австрии был подтверждён первый случай инфицирования человека новым штаммом коронавируса «омикрон».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр подстроит вакцину «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон», как это было сделано и в отношении других штаммов.

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