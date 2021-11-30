Гинцбург сообщил, что вакцину «Спутник V» подстроят под омикрон-штамм коронавируса

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр подстроит вакцину «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон», как это было сделано и в отношении других штаммов.
Гинцбург сообщил, что вакцину «Спутник V» подстроят под омикрон-штамм коронавируса
  • AP

Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что речь о разработке новой вакцины от коронавируса не идёт.

«Когда новый штамм появляется, мы всегда последовательность синтезируем, вставляем её в аденовирусный вектор и храним в холодильнике», — сказал Гинцбург.

Учёный уточнил, что это «только синтезирование».

«Сколько штаммов было, столько мы и делали это», — рассказал он.

Ранее Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по получению нового варианта вакцины против штамма коронавируса «омикрон» займёт не более десяти дней, далее последуют регуляторные процедуры.

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